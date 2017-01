Selon une récente étude de Yougov, 48% des français souhaitent continuer à venir au bureau tous les jours.

Le télétravail

par Léa Stassinet publié le 05/01/2017 à 11:13

Entre travailler chez soi et travailler au bureau, les Français ont choisi. Selon une étude menée par Yougov pour le Huffington Post sur plus de 1.000 Français, 48% des sondés ne sont pas du tout intéressés à l'idée d'exercer leur activité de chez eux, et préfèrent faire l'aller-retour quotidien sur leur lieu de travail. 30% des Français disent l'envisager à temps partiel seulement et une minorité (22%) songe vraiment à un temps plein à domicile.



On observe quand même des différences selon les catégories de population interrogées. Les plus réticents sont les retraités, qui sont 62% à dire non au télétravail. Les couples avec enfants y sont eux plus favorables, les conditions proposées par le télétravail leur permettant une plus grande flexibilité dans leur emploi du temps et plus de moments consacrés à leur vie de famille.



Mais à en croire les entreprises qui ont déjà testé le dispositif, le télétravail n'a pas que des avantages. Dans les colonnes du Figaro, le vice-président et directeur financier de Google de 2008 à 2015 Patrick Pichette, affirmait avoir recours le moins possible au travail à distance. "Il y a quelque chose de magique à partager des repas, passer du temps ensemble, discuter des nouvelles idées. Ce sont des moments magiques qui, selon nous, sont extrêmement importants pour le développement de notre entreprise", et que le télétravail rend impossible.



Même chose chez Facebook, qui a trouvé la parade pour garder ses salariés près du siège et les faire venir tous les jours au bureau. L'entreprise offre 10.000 dollars aux employés qui emménagent à moins de 16 kilomètres du site de San Francisco.