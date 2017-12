publié le 09/12/2017 à 21:21

Le 31e Téléthon, lancé par la chanson de Johnny Hallyday Je te promets, a pâti d'un manque de visibilité ce samedi 9 décembre dans l'après-midi. Le compteur du grand marathon caritatif et populaire en faveur de la recherche sur les maladies rares a ralenti pendant l'hommage au chanteur. En raison de la diffusion par France 2 de l'hommage populaire à Johnny Hallyday, le direct du Téléthon avait basculé sur France 5 pendant une partie de l'après-midi.





"Je voudrais relancer la dynamique", a plaidé en fin d'après-midi Laurence Tiennot-Herment, présidente de l'association organisatrice, l'AFM-Téléthon. "On a tous vécu un moment fort d'hommage (samedi) après-midi et évidemment, on comprend que ça ait pu ralentir les promesses de dons", a-t-elle déclaré.

Alors qu'en milieu de matinée, le montant des promesses de dons était légèrement supérieur à l'an dernier (7,85 millions à 10 heures contre 7,63 à la même heure en 2016), en milieu d'après-midi, les dons accusaient du retard : 21,45 millions à 16 heures, contre 23,29 à la même heure en 2016. A 18 heures, le compteur affichait 28,65 millions, soit 4% de moins que l'an dernier, selon les organisateurs.

Johnny Hallyday, parrain "de cœur"

"Il reste quelques heures et je dirais que ce sont des heures cruciales et vitales, parce que du succès du Téléthon dépendent toutes nos actions pour l'année 2018", a insisté Laurence Tiennot-Herment. Quelques heures plus tôt, elle avait placé cette 31e édition sous le parrainage "de cœur" de "l'idole des jeunes" qui avait participé deux fois au Téléthon. "Zazie est notre marraine, mais Johnny est quelque part notre parrain de cœur, on pense très fort à lui et à tous les messages très positifs qu'il a pu nous faire passer", avait-elle déclaré à l'AFP.



"Johnny était quelqu'un de très populaire et le Téléthon est un événement très populaire. Quelque part, les fans de Johnny, ce sont aussi les bénévoles et les donateurs du Téléthon", avait-elle ajouté. En ouverture des 30 heures de diffusion sur les chaînes publiques vendredi soir, Zazie, accompagné de Garou, le parrain de l'édition 2016, avait rendu hommage à Johnny Hallyday en chantant en duo Je te promets. "Cette chanson, c'est une histoire d'amour, mais pas forcément avec son amant, son amoureux, son mari, avec sa femme, ça peut-être aussi je te promets... la promesse du Téléthon, ce que l'on se promet pendant ces 48 heures", avait expliqué Zazie, qui avait écrit la chanson Allumer le feu pour Johnny.

Des dons en baisse

Des fans du chanteur, partant en bus d'Alsace pour assister à l'hommage à Paris, ont d'ailleurs décidé d'ajouter 5 euros au prix du billet et d'en faire don au Téléthon. Les dons, déductibles des impôts à 66%, peuvent être faits par téléphone en appelant le 3637 ou sur le site internet du Téléthon. L'an dernier, l'opération avait recueilli 92,7 millions d'euros, contre 94 millions en 2015, 92 en 2014 et 89 en 2013, dans un contexte général de baisse des dons.



Cette nouvelle édition du Téléthon, présentée par Sophie Davant et Nagui, doit s'achever à 1 heure du matin dans la nuit de samedi à dimanche. En 2016, le nombre de foyers qui ont déclaré au fisc un don à une association (5,28 millions) a diminué de plus de 4% par rapport à 2015, alors qu'il avait peu varié depuis dix ans, selon le baromètre de la générosité du réseau Recherches et Solidarités, publié lundi 4 décembre dans La Croix.