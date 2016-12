Selon l'Agence nationale des fréquences, les seuils d'exposition aux radiofréquences sont dépassés pour 89% des téléphones portables dans les conditions réelles d'utilisation.

Crédit : Thinkstock Un téléphone portable (image d'illustration)

par Philippe Peyre publié le 24/12/2016 à 08:00

Gare aux ondes. Si la réglementation européenne a fixé des seuils concernant l'exposition aux radiofréquences émises et reçues par notre téléphone portable, il semblerait que dans les conditions réelles d'utilisation, ces seuils sont dépassés.



Cette exposition aux radiofréquences est mesurée par le débit d'absorption spécifique (DAS), exprimé en watts par kilogramme (W/kg). Cela correspond à la quantité d'énergie absorbée, sous forme de chaleur, par nos tissus biologiques. Plus le DAS d'un appareil électronique est faible et moins il présente de danger pour votre santé car votre corps absorbe moins d'énergie. Actuellement, et depuis 1998, la réglementation a fixé la valeur à ne pas dépasser : 2 W/kg pour l'exposition de la tête et du tronc et à 4 W/kg pour les membres.



Les fabricants respectent bien les normes en soit, mais seulement lorsque l'appareil n'est pas placé au contact du corps. La réglementation des tests effectués en laboratoire prévoit bien que, pour l'exposition au niveau de la tête, la mesure soit réalisée téléphone collé à l'oreille. Mais en ce qui concerne le reste du corps, la réglementation laisse les industriels libres de fixer la distance à laquelle est placé l'appareil, explique Le Monde.

Des dépassements pour 89% des téléphones

L'Agence nationale des fréquences (ANFR), en charge du contrôle du secteur, a elle-même réalisé de nouvelles mesures avec l'appareil au contact du corps. Et les résultats, relayés par l'Anses, sont inquiétants : "89 % des téléphones mesurés au contact par l’ANFR présentaient un DAS supérieur à 2 W/kg et 25 % un DAS supérieur à 4 W/kg". Des dépassements qui ne concernent pas l'exposition de la tête, les résultats n'ayant pas été communiqués.



Si les fabricants arguent que leur notice précisent bien que les tests ont été effectués à une certaine distance du corps, l’ANFR a constaté que "la notice d’utilisation de 25 % des téléphones contrôlés présentant un DAS au contact du corps supérieur à 2 W/kg n’indiquait pas de distance minimale d’utilisation".