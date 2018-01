Tarn : appel à témoins après la disparition de Tristan et Nathan, 14 ans

publié le 12/01/2018 à 05:40

C'est une disparition qui inquiète les forces de l'ordre. La gendarmerie de la Haute-Garonne a lancé un appel à témoin mercredi 10 novembre sur Facebook, alors que deux adolescents âgés de 14 ans ont disparu dans le département du Tarn. Tristan Sorabella et Nathan Fournes n'ont pas été vus depuis le lundi 8 janvier.



Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux adolescents auraient fugué du domicile familial et ne se seraient pas rendus à leur au collège, un établissement privé de Saint-Sulpice-le-Pointe, entre le Tarn et la Haute-Garonne. Des camarades des deux jeunes hommes ont expliqué que la fugue était planifiée depuis plusieurs jours : Tristan et Nathan pourraient "se rendre dans un camp de SDF à Toulouse", précise la gendarmerie sur Facebook.

Un numéro a été mis en place par la brigade de gendarmerie de L'Union pour toute personne ayant des informations sur la disparition de ces deux adolescents : 05.62.89.03.50.