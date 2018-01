Thiais : un agent RATP meurt écrasé entre deux bus

publié le 12/01/2018 à 04:59

Un agent de la RATP est mort écrasé entre deux bus jeudi 11 janvier au dépôt de Thiais, dans le Val-de-Marne. Il était 7h30 lorsque l'homme de 48 ans "a détecté une anomalie du frein sur son bus", a expliqué une source proche du dossier à l'AFP. "Lorsqu'il est descendu, le bus s'est mis à avancer et il a essayé de le retenir". Selon cette même source, l'employé a été écrasé entre les véhicules.



Cet homme était machiniste à la RATP depuis dix ans, explique Le Parisien. Ses collègues dont certains ont assisté au drame, étaient extrêmement choqués et n'ont pas pu prendre leur service. Ils ont été immédiatement remplacés et une cellule psychologique a été mise en place. Le groupe a annoncé qu'une "enquête interne a été lancée pour déterminer les circonstances exactes de l'accident". L'entreprise a fait part de sa "très vive émotion" et de sa "solidarité" envers la famille de la victime.