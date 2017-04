publié le 08/04/2017 à 09:40

Dans deux semaines, c’est le 1er tour de la présidentielle, et on a le choix entre 11 gusses, c’est plus qu’au Franprix quand on cherche des biscuits fourrés. Mardi, ils étaient tous réunis sur le même plateau télé, Cheminade, Asselineau, et aussi de petits candidats comme Macron ou Fillon.



Il y avait bien sûr Jean Lassalle, le seul type diffusé en VO non sous-titrée, comme une série piratée, du coup on ne pige rien, même sur la TNT gratuite il passe en crypté. Mais aussi Nathalie Arthaud, qui a crié pendant 3 heures, c’est une sorte de chanteuse québécoise mais sans orchestre. Et Philippe Poutou, qui s’est payé Le Pen et Fillon, depuis c’est la Poutoumania, tout le monde veut lui ressembler, ce qui est est simple, il suffit de porter un T-shirt à manches longues pas repassé, si on fait ça, on ressemble soit à Poutou soit à Poirette. Poutou fait carrière avec 2 vannes en tout, c’est le nouveau Kev Adams.

Ensuite la campagne continue, jeudi, Michel Sapin annonce soutenir Hamon, dont la campagne prend aussi bien qu’un feu d’artifice tiré du fond d’un lac par des hommes-grenouilles. Mais en même temps il critique le programme de Hamon, il est comme ça, Sapin, parfois il dit à sa femme : "Bichette je t’aimerai toute ma vie, par contre ta robe est moche et t’as pris du cul".



Hamon est distancé dans les sondages par Mélenchon, devenu personnalité politique préférée des Français, s’il annonce qu’il gouvernera avec Omar Sy et Goldman, il va passer au 1er tour. Avant il braillait, crachait, bavait, il avait la vie d’un nourrisson sauf qu’il était propre, et cette fois il est tout calme et sage, on dirait Maitre Hibou dans Winnie l’Ourson, ça rassure l’électeur. De son côté, François Fillon vit une fin de campagne mouvementée.