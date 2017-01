La ville syrienne, située à la frontière de la Turquie, a connu son attentat le plus meurtrier ce samedi 7 janvier.

Crédit : STRINGER / AFPTV / AFP Azaz a été le théâtre d'une nouvelle attaque ce samedi 7 janvier 2017.

par Ludovic Galtier , Avec AFP publié le 07/01/2017 à 16:29

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Azaz, ville rebelle située à la frontière de la Turquie, a été le théâtre d'un attentat faisant au moins 43 morts, en majorité des civils ce samedi 7 janvier. Des dizaines de personnes ont également été blessées. Un camion piégé a explosé, selon les données de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Six rebelles figurent aussi parmi les victimes de la déflagration qui s'est produite sur un marché en face d'un tribunal islamique.



Une vidéo postée par l'organisation humanitaire Syria Charity montre la stupeur et la panique des habitants de cette localité de la province d'Alep, victime d'attaques terroristes à répétition ces derniers mois. En effet, Azaz a été la cible de plusieurs attaques et offensives du groupe État islamique qui cherche à s'en emparer, mais cet attentat, que certains habitants attribuent à ce groupe terroriste, est le plus meurtrier. Le dernier en date remonte au mois de novembre : 25 personnes, civils et rebelles, avaient été tuées dans un attentat à la voiture piégée contre le siège du groupe rebelle Noureddine Zinki.

ALERTE INFO : Au moins 40 morts dans l'attentat à la voiture piégée par Daech près de notre hôpital maternité. Voici les premières images. pic.twitter.com/3rberhyCVl — Syria Charity (@SyriaCharity) 7 janvier 2017

L'attentat intervient au neuvième jour d'un fragile cessez-le-feu en vigueur sur plusieurs fronts du pays en guerre mais qui exclut les territoires contrôlés par les groupes jihadistes. Plus de 310.000 personnes ont été tuées depuis le début du conflit en mars 2011.