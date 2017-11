Suicides dans la police : le témoignage d'une policière sur RTL

publié le 24/11/2017 à 08:35

"La politique de chiffre est une véritable source de souffrance". Marie, 45 ans, est policière. Elle a tenté de mettre fin à ses jours à deux reprises : en 2010 et cette année... Alors que le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, reçoit vendredi 24 novembre, les syndicats. Marie témoigne pour RTL du mal être global de la profession.



"Je ne suis pas certaine de vouloir reprendre ce travail", confie Marie qui ne sait pas elle retravaillera un jour dans la police. Selon elle, la violence des "images" et des situations que vivent les fonctionnaires de police dans leur carrière peuvent être source de mal être. "Si vous vous sentez mal avec tout ça dans votre boulot, et qu'à la maison ça ne se passe pas trop bien : ça peut être le craquage".

Marie affirme que sur dix policiers dans un commissariat, "huit vont reconnaître qu'ils ne sont pas bien en ce moment, sur ces huit, quatre vont reconnaître qu'ils sont sous médicaments et sur ces quatre, trois seront surement en arrêt de travail et un en train de mettre fin à ses jours". En 2017, ce sont 46 policiers et 16 gendarmes qui ont mis fin à leurs jours, c'est déjà très au dessus des chiffres de 2015 et de 2016.