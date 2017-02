Strasbourg : il sauve une mère et son bébé de la noyade

publié le 20/02/2017 à 04:58

Les joggeurs du dimanche peuvent parfois sauver des vies, comme l’a appris à ses dépens une mère de famille strasbourgeoise le 19 février, vers midi et demi. Alors qu’elle s’est avancée sur un ponton sur le quai des Belges, la jeune femme a perdu le contrôle de sa poussette et l’a vu partir dans le canal avec un enfant d’un an à son bord, après une chute de 2 mètres.





La mère a également basculé dans le canal, parvenant tout juste à maintenir sa tête et la poussette à la surface. Un joggeur qui courait à proximité a aperçu la scène et s'est immédiatement jeté à l’eau pour porter secours aux deux victimes.

Grâce à lui, la mère et l’enfant son parvenu à regagner le bord du canal où un autre joggeur et un passant sont rentrés dans l’eau pour les aider à remonter, rapportent les Dernières nouvelles d’Alsace. La mère et l’enfant, en état d’hypothermie, ont été ensuite pris en charge par les pompiers et transportés à l’hôpital de Strasbourg Hautepierre, selon 20 minutes.