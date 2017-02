Sommes-nous impuissants face aux lobbys ?

publié le 23/02/2017 à 11:01

À moins de 48 heures de l'ouverture du Salon de l'agriculture, la journaliste Isabelle Saporta publie Du courage, en finir avec ces trahisons qui nous tueront. Dans son livre, elle a enquêté sur le poids des lobbys dans notre pays, notamment ceux présents dans l'industrie agroalimentaire. Isabelle Saporta pointe notamment du doigt la lâcheté de nos responsables politiques face aux grands groupes.



"Ils nous nourrissent de grandes incantations qui disent 'nous allons faire' qui ne font pas. Ils reculent à chaque fois, il y a une perte de crédibilité de la parole publique", dénonce la journaliste. Elle prend d'ailleurs un exemple pour montrer que les lobbys usent de leurs vastes réseaux pour étouffer les réformes. "Si on prend le bio dans les cantines, cette mesure faisait partie du Grenelle de l'environnement en 2008. On annonçait 20% de bio en 2012. Combien en avons-nous aujourd'hui ? 3,2% de bio dans les cantines", déplore Isabelle Saporta.

Autre exemple donné par l'auteure, la réduction des pesticides. "On nous promettait 50% de réduction d'ici 2018, et qu'est-ce qu'il se passe ? Les chiffres progressent, et finalement, on reporte la réforme à 2025" s'indigne la journaliste, pour qui ce recul est indéniablement lié aux lobbys, "qui font le job, eux. Ils disent 'nous on représente tant de milliers d'emplois, si vous faites quoi que ce soit contre nous, on s'en va'".

14 pesticides et 9 perturbateurs endocriniens dans un paquet de muesli

Certains aliments sont dans le viseur de la journaliste, comme le muesli. Cette céréale, quand elle n'est pas bio, contient 14 pesticides différents et 9 perturbateurs endocriniens dans chaque paquet. "Les perturbateurs endocriniens, ce sont ces substances qui interfèrent avec notre système endocrinien et qui peuvent être à l'origine de cancers. On sait aujourd'hui qu'elles sont très dangereuses", explique Isabelle Saporta.



"En 2009, l'Europe avait déjà dit que ces perturbateurs endocriniens étaient dramatiques, qu'ils diminuaient notre quotient intellectuel, qu'ils étaient responsables de malformations génitales pour les petits garçons, et pourtant on a toujours rien fait", se désole la journaliste. Pire, selon elle, "il n'y a que des dérogations européennes qui font que les gens qui font des perturbateurs endocriniens continuent à nous en asperger de partout".



Si les lobbys sont aussi forts, c'est parce qu'ils instillent la "notion de doute". "Vous allez remarquer que sur toutes ces questions environnementales et de santé publique, quand les études sont financées par les industriels, généralement, il n'y a aucun problème", dit Isabelle Saporta. "Tout cela ne sert qu'à une chose, instaurer le doute pour que les décisions ne soient pas prisent rapidement. C'est une manière pernicieuse d'avancer masqué qui est très répandue".



Enfin, la journaliste a évoqué le Salon de l'agriculture, qui aura lieu du 25 février au 5 mars prochain. "Les plus grandes bannières seront pour les grands groupes et les grandes surfaces. Ils vont mettre en avant la race pie noire, la petite vache bretonne que l'on adore, mais les lobbys seront derrière", assure-t-elle.