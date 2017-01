La CGT-Cheminots a appelé les agents de la SNCF à se mobiliser pour "contraindre la direction à ouvrir des négociations".

par Aymeric Parthonnaud publié le 18/01/2017 à 14:20

"La Fédération CGT des Cheminots déposera un préavis de grève nationale pour le 2 février prochain afin de contraindre la Direction à ouvrir des négociations", annonce le syndicat dans un communiqué publié le 13 janvier sur son site internet. Les revendications portent sur "les salaires, l’emploi, les conditions de travail et le forfait-jours".



La CGT appelle à une revalorisation "possible et indispensable" de la grille des salaires afin que le salaire d'entrée de la SNCF soit porté à 1.800 euros brut. "Les deux années consécutives de gel des salaires et la 3ème déjà annoncée, ont pour conséquence de placer le début de la grille salariale de la SNCF sous le SMIC à compter du 1er janvier 2017", fait valoir la CGT-Cheminots.



La CGT estime aussi que les destructions de postes, la dégradation des conditions de travail et certains choix stratégiques de la direction portent "atteinte à la sécurité de la circulation" et ampute le service public ferroviaire. La grève du 2 février pourrait ne pas avoir lieu si un dialogue sur ces questions se noue entre la direction et les syndicats. Si le silence demeure ou que des réponses insuffisantes sont apportées, il y a fort à parier que le 2 février 2017 sera une journée chargées en perturbations pour les clients et usagers de la SNCF.