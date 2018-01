et AFP

publié le 20/01/2018 à 12:04

L'histoire remonte au 23 juin 2015. Grégory Bilionnière, un cuisinier habitant à Gagny, dans le département de Seine-saint-Denis, avait étouffé et poignardé de 32 coups de couteau son fils, après l'avoir enlevé à sa mère dont il était séparé.



Cet homme de 35 ans a été condamné vendredi 19 janvier par la cour d'assises de Seine-Saint-Denis à trente ans de réclusion criminelle pour avoir tué son fils de deux ans. La cour d'assises a suivi les réquisitions de l'avocate générale qui avait requis trente de réclusion criminelle à son encontre.

Durant les trois jours de son procès, il a été incapable d'expliquer son acte, évoquant à plusieurs reprises un "coup de folie", un "pétage de plomb". "Je regrette mon geste", a-t-il répété vendredi avant que le jury se retire pour délibérer. "Si Samuel n'est pas là aujourd'hui c'est entièrement de ma faute".

Un verdict attendu

"Il s'attendait à une telle peine, ce n'est pas une surprise", a dit son avocate Emel Frigui, après le verdict. "Il l'accepte", a-t-elle ajouté, précisant qu'il n'avait pour l'heure pas l'intention de faire appel.



Le couple qui avait connu plusieurs séparations, s'était définitivement séparé en 2011. Son ex-compagne avait porté plainte en 2013 pour violences et menaces de mort. "Si tu me quittes, je te tue, je n'ai pas peur de la prison, je n'ai plus rien à perdre, je tuerai notre fils", lui avait-il dit à l'époque.