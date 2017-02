L'enfant a été recueillie par des voisins qui ont alerté les secours. Elle a été placée en famille d'accueil.

02/02/2017

Les faits se sont produits mardi 31 janvier à Chelles (Seine-et-Marne). Dans leur appartement, deux colocataires entendent des bruits en provenance du palier, à travers la porte. Sans y prêter attention d'abord, ils découvrent de l'autre côté de la cloison la fille de trois ans de leur voisine, seule, rapporte Le Parisien dans son édition du 2 février.



Il la recueillent et l'enfant leur confie que sa mère est partie. D'après ces voisins, il s'agissait de la troisième fois qu'un tel événement se produisait en l'espace de quelques semaines. Après avoir prévenu le président de la copropriété puis confié la fillette à une dame de l'immeuble s'occupant d'enfants, les riverains ont décidé de prévenir la police. La brigade anticriminalité (BAC) est intervenue au cours de la soirée afin de prendre en charge l'enfant et la placer dans une famille d'accueil.



La mère de la petite fille est rentrée plus tard dans la soirée. Elle a passé la nuit en garde à vue au commissariat de Chelles, et a expliqué aux policiers, pour se justifier, être partie chez une amie afin de chercher de la nourriture pour sa fille. Libérée le lendemain, elle va devoir suivre un stage de responsabilité parentale afin de pouvoir revoir son enfant.