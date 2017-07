publié le 26/07/2017 à 09:20

C'est la mère de famille qui a d'abord donné l'alerte mardi 25 juillet. Après avoir annoncé à son conjoint son intention de mettre un terme à leur relation, ce dernier, âgé de 63 ans, est parti avec leurs deux enfants de 4 et 5 ans en voiture. Dans la soirée, la mère prévient alors le commissariat de police de Meaux, très inquiète après avoir retrouvé une lettre dans laquelle le père faisait part d'intentions suicidaires.



À 21 heures, à quelques kilomètres de là, les gendarmes interviennent sur un accident mortel de la circulation. Apres une enquête rapide et un coup de fil au commissariat, la terrible nouvelle tombe : c'est le père et ses deux enfants qui ont été tués suite à un choc frontal avec un poids lourd sur une route départementale.

Selon les premiers éléments et les premiers témoignages, notamment celui du chauffeur de poids lourd, le père de famille a fait une manœuvre très soudaine, comme s'il avait voulu délibérément foncer sur le camion.