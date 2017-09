publié le 01/09/2017 à 09:57

L'agresseur d'une veuve qui s'était fait voler son sac alors qu'elle se recueillait sur la tombe de son mari à Meaux (Seine-et-Marne) a été condamné jeudi 31 août à 18 mois de prison, dont neuf fermes, a indiqué une source policière. Âgé de 18 ans, "non scolarisé et sans profession", il a été placé en détention à l'issue de l'audience.



Les faits se sont produits le 8 août. En début d'après-midi, une femme de 81 ans se recueille sur la tombe de son mari, mort une dizaine de jours auparavant, quand un jeune homme surgit derrière elle et tente de lui arracher son sac. La victime résiste, est traînée sur quelques mètres par son agresseur, tombe et se casse le col du fémur, a raconté à l'AFP une source policière.

Une interruption de travail (ITT) "provisoire" de 90 jours lui a été prescrite, sachant qu'eu égard à son grand âge, l'octogénaire pourrait souffrir d'une invalidité permanente.

Identifié grâce à la vidéosurveillance

Son sac à main, qui ne contenait aucun bien de valeur, a été retrouvé peu après avec tous ses effets dans le jardin d'une maison où le voleur l'avait jeté, a ajouté la source policière, précisant que le préjudice matériel était nul.



La police a retrouvé l'agresseur grâce au réseau de caméras de surveillance de Meaux qui "montrent le jeune suivre la victime sur plus d'un kilomètre depuis le centre-ville jusqu'au cimetière" puis "prendre la fuite à l'issue du vol". Il a été identifié par sa victime à partir d'une planche photographique qui lui a été soumise sur son lit d'hôpital.



L'interpellation a eu lieu mardi matin au domicile de ses parents chez qui il vit, à proximité du cimetière. Lors de sa garde à vue, le prévenu, qui a déjà eu affaire à la justice pour des vols et outrages à magistrat, a reconnu les faits. Il a déclaré qu'il avait pris pour cible une personne âgée en la présumant riche, a rapporté la source policière.