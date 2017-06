publié le 29/06/2017 à 11:45

Pourtant sous-estimé, le risque routier professionnel reste la première cause d'accident mortel au travail en France. En 2015, 483 décès sur les routes ont été constatés par le ministère du Travail. Pour autant, ce danger reste trop peu pris en compte par les dirigeants d'entreprises. Moins d'un quart d'entre eux classent ce risque au premier rang, selon une étude menée par MMA pour la Sécurité routière.



Pour autant, les mentalités sont en train d'évoluer. Si 80% des chefs d'entreprises indiquent ne pas avoir mis en place d'actions de préventions du risque routier, 70% se disent prêts à signer l'appel national des entreprises en faveur de la sécurité routière, ce qui les engagerait à mettre en place des actions de sensibilisation à destination de leurs salariés pour limiter tout risque.

C'est justement pour permettre aux chefs d'entreprise de proposer ces actions de prévention que l'assureur MMA a mis à leur disposition le premier Mooc (une formation en ligne, ndlr) dédié au risque routier professionnel. À travers ce programme, composé notamment de vidéo et de quiz les dirigeants de TPE et PME auront accès à quatre modules : "Comprendre la responsabilité du chef d'entreprise", "découvrir les différents risques routiers", "évaluer le risque routier dans l'entreprise" et enfin "agir avec des outils clés en main". Des éléments essentiels pour transmettre à leurs employés les bons gestes.

SERVICE

