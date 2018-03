publié le 28/10/2016 à 08:27

Alors que ce week-end, on change d'heure, la Prévention Routière organise avec l'association pour l'amélioration de la vue l'opération Lumière Vision. Les automobilistes sont encouragés à réaliser un diagnostic des éléments de visibilité de leur véhicule dans les garages. C'est gratuit et cela peut éviter bien des ennuis. Par exemple, un feu déréglé peut avoir de graves conséquences...



En effet, il suffit qu'il soit déréglé de seulement 1%, légèrement dirigé vers le haut, et les risques d'éblouissement pour les voitures qui arrivent en face sont multipliés par 20. Autre vérification, le pare-brise. Sale, il peut faire perdre jusqu'à 30 % de visibilité. Sans oublier les essuies-glaces qui s'usent très rapidement. Le froid de l'hiver endommage la lame et la chaleur de l'été accélère son vieillissement. On estime que près de 20% des accidents de la route sont dus à une mauvaise visibilité au volant. Il est donc conseillé de les changer au moins une fois par an. Or, les automobilistes le font tous les 28 mois en moyenne.

Un conducteur sur 5 présente un trouble de la vue, c'est énorme... D'autant qu 'en ce moment avec la baisse de visibilité, ce défaut s'accentue. Même une personne dotée d'une excellente vue perd. Pire, sur une route non éclairée, la vision se limite au faisceau des phares, soit une cinquantaine de mètres seulement. La nuit c'est seulement 20% du trafic, et pourtant le risque d'accident est multiplié par deux. Prudence, d'autant que la nuit tombe vite et que l'on va changer d'heure ce week-end.