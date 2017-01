La mortalité sur les routes françaises a augmenté de 0,2% par rapport au bilan établi en 2015.

Crédit : THOMAS SAMSON / AFP L'autoroute A6 au sud de Paris, le 3 juillet 2015

La courbe ne s'est pas inversée. En 2016, le nombre de morts sur les routes de France métropolitaine a augmenté de 0,2%, selon une annonce effectuée lundi 23 janvier. 3.469 personnes ont perdu la vie, soit 8 de plus que l'année précédente, indique Bruno Le Roux, ministère de l'Intérieur.



Après 2014 (3.384 morts, +3,5% tués par rapport à 2013) et 2015 (3.461 morts, +2,3%), la France connaît donc une troisième année consécutive de hausse, une première depuis 1972. Ces trois mauvaises années - qui interviennent après douze années de baisse conclues sur un plus bas historique en 2013 (3.268 morts) - ternissent le bilan du quinquennat de François Hollande en matière de sécurité routière.

Promesse non tenue

Même si la mortalité devrait être globalement en baisse sur l'ensemble du mandat, l'objectif fixé en 2012 par Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, de passer sous la barre des 2.000 morts en 2020 semble lointain. Sans avoir pu amorcer une baisse, le gouvernement se félicitera d'avoir quasiment stabilisé la situation, après avoir notamment lancé deux plans en janvier (26 mesures) et octobre 2015 (22 mesures principales et 33 complémentaires) face au "relâchement des comportements" à l'origine de ces mauvais chiffres, selon le ministre de l'Intérieur de l'époque Bernard Cazeneuve.



Parmi ces mesures : l'interdiction du kit mains libres au volant, l'abaissement du taux d'alcoolémie pour les conducteurs novices (0,2 g/l de sang), l'expérimentation de tests salivaires pour détecter les stupéfiants et l'augmentation du nombre de radars (500 supplémentaires d'ici à fin 2018 et 10.000 radars "leurres").