publié le 18/07/2017 à 08:04

Attention aux orages dans le Nord-Ouest de l'Hexagone. Trois départements ont été placés en alerte vigilance orange orages. Il s'agit des Côtes-d'Armor (22), de l'Ille-et-Vilaine (35) et de la Manche (50). Météo France prévoit une "situation orageuse d'été nécessitant une vigilance particulière" en raison d'un "risque important de phénomènes violents". Cette situation est prévue pour se dérouler entre environ 15 heures et 19 heures mardi 18 juillet 2017.



Le temps "chaud et lourd" prévu en début d'après-midi sur ces départements de Bretagne et de Normandie va donc déclencher un épisode orageux. Ces orages seront accompagnés "de chutes de grêle, de fortes rafales de vent, de fortes intensités pluvieuses, d'une forte activité électrique".

Météo France vous rappelle qu'il est important de rester "prudent et vigilant en particulier dans vos déplacements et vos activités de loisir". Il est déconseillé d'utiliser son téléphone mobile et tout appareil électrique.

Météo France Crédit : Météo France