publié le 17/07/2017 à 16:35

La forte chaleur est de retour dans l'Hexagone. Après un lundi ensoleillé sur la majeure partie du territoire, Météo France annonce un pic pour mardi 18 juillet. Ce sera "la journée la plus chaude", écrit l'organisme de prévisions. "Dès le matin, les températures minimales seront comprises entre 18 et 20° C dans de nombreuses régions, et les maximales augmenteront encore. On attend entre 30 et 35° C sur la moitié nord du pays, de 34 à 38° C sur le Sud-Ouest, et entre 32 et 36° C sur le Centre-Est", peut-on lire sur le site de Météo France.



Mais pas question de parler de canicule pour autant. Car dès mercredi, de nombreux orages devraient éclater, faisant ainsi baisser les températures, notamment le soir.

La pluie sera une alliée non négligeable pour les pompiers, qui après avoir lutté contre un incendie dans les Bouches-du-Rhône redoutaient un nouvel épisode dramatique.

La chaleur mardi 18 juillet 2017 Crédit : Météo France

La météo de mardi 18 juillet :

La journée de mardi sera marquée par un beau soleil, des températures élevées et des orages sur tout le territoire, selon Météo-France. Le matin le ciel sera généralement dégagé. Des nuages seront présents sur l'ouest du pays où des averses localement orageuses sur le Poitou-Charentes remonteront en matinée vers le Limousin puis les Pays de la Loire, la Bretagne, le sud du Centre et la Basse-Normandie.



L'après-midi, ces averses s'étendront de la Normandie et des Hauts de France à l'Ile-de-France et le nord du Centre. Sous les orages les plus violents, une chute de grésil sera possible. Plus à l'Est, de l'Alsace et la Lorraine à la Franche-Comté, jusqu'aux Alpes, le temps sera également instable. Éclaircies et passages nuageux alterneront équitablement. Ces derniers seront parfois porteurs d'une averse sur le relief et un coup de tonnerre sera possible en soirée.



Ailleurs, le temps sera plus calme et le soleil bien présent. Sur le Sud-Ouest, en fin d'après-midi des orages se développeront sur les Pyrénées, puis de l'Aquitaine à la Vendée. Autour du Golfe du Lion en revanche, des nuages venus de la mer et poussés par un vent d'autan modéré s'installeront pour la journée. Le vent de sud sera aussi modéré le long du couloir rhodanien, atteignant 50 à 70 km/h en rafales. A noter des rafales de vent du côté du Pays Basque jusqu'à la mi-journée.



Les températures seront toujours en hausse et élevées. Les minimales iront de 14 à 18 degrés de la Bretagne à l'Alsace et plus au Nord, 17 à 19 degrés ailleurs, jusqu'à 20 à 23 degrés localement sur le Sud-Ouest et autour de la Méditerranée. Les maximales atteindront 29 à 31 degrés du Nord-Pas-de-Calais à la Bretagne, localement moins sur le littoral, 29 à 31 également autour de la Méditerranée, 32 à 35 degrés ailleurs et jusqu'à 36 à 37 degrés localement sur la capitale, le Centre et la Nouvelle Aquitaine, voire 38 degrés dans les Landes et les Pyrénées Atlantiques.