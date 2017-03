"Merci Docteur", la start-up qui lutte contre les déserts médicaux

publié le 09/03/2017 à 23:49

La start-up "Merci Docteur" propose des consultations ponctuelles de généralistes qui se déplacent dans les déserts médicaux. Charlotte Lajoux est cofondatrice de cette start-up récompensée par le trophée des services innovants, qui propose une solution pour lutter contrer les déserts médicaux. "Nous proposons d'organiser des journées de consultations médicales, avec un forfait à la journée, on s'appuie sur le développement du temps partiel et la mobilité des médecins : l’intérêt est vraiment d'aller trouver des médecins qui habitent dans des zones à proximité des déserts médicaux" explique Charlotte Lajoux.



Cette initiative se fait dans les villages qui sont à la recherche de médecins, "en général, une journée par semaine" explique Charlotte Lajoux et ajoute "qu'il y a des zones où il y a moins de monde et le besoin est moins criant donc ça peut être seulement deux fois par mois". Afin de rentrer en contact avec Merci Docteur "il faut passer par le site internet qui s'appelle merci-doc.com, il suffit de se connecter, il faut y laisser un message et nous prenons avec vous très rapidement pour mettre en place le dispositif", explique la cofondatrice.