En octobre 2016, la première salle de shoot parisienne ouvrait ses portes dans le 10ème arrondissement de Paris, près de la Gare du Nord. Un lieu dédié aux toxicomanes, qui y trouvent du matériel stérile, et peuvent s'injecter des produits à l'abri des regards, et surtout sous la surveillance d'une équipe médicale.



Un an après, les missions sur les plans de la santé et de l'accompagnement social sont réussies. Plus de 50.000 actes de consommation ont été réalisés dans la salle, dont plus de 38.000 injections, soit autant qui ne se sont pas déroulées à l'extérieur. La salle de shoot permet également aux toxicomanes qui s'y rendent de bénéficier d'une écoute particulière et de retrouver du lien social. Un atelier de création, une salle de repos ainsi qu'un accès à Internet sont à leur disposition.

Mais si le nombre de seringues retrouvées dans l'espace public a diminué de 60%, l'affluence plus importante de toxicomanes et de trafiquants perturbe le quartier. Le maire du 10ème arrondissement Rémi Féraud, qui reconnaît une recrudescence de la toxicomanie dans tout le nord-est parisien - et pas uniquement dans le quartier de la salle de shoot - et réclame ainsi de l'aide auprès de la préfecture de police et de l'État afin de sécuriser le périmètre.



Malgré ces difficultés, l'unique salle de shoot parisienne va continuer sa mission de santé publique. Un seul autre lieu similaire existe en France, et se situe à Strasbourg. Une troisième salle de shoot pourrait prochainement ouvrir dans le courant de l'hiver à Bordeaux.