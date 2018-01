publié le 05/01/2018 à 20:55

Des messages menaçants d'un des auteurs de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) ont-ils été négligés par les services de renseignement ? Dans une enquête, publiée vendredi 5 janvier, Mediapart affirme que la police a posdaté une note pour couvrir leur raté, des accusations rejetées par les autorités.



Selon le site d'information, un policier de la Direction du renseignement parisien (DRPP) a rédigé une note faisant état de messages d'Adel Kermiche évoquant une "attaque dans une église" et mentionnant Saint-Étienne-du-Rouvray, quelques jours avant l'assassinat du père Hamel, égorgé le 26 juillet. Le parquet a ouvert une enquête.

"On est en droit de se poser la question : est-ce que nous sommes bien protégés par les services de renseignement ?", réplique Méhana Mouhou, avocat des époux Guy et Janine Coponet, victimes de l'attentat de juillet 2016, s'appuyant sur un raté de l'affaire Merah. "J'ai le devoir de demander à M. Molins (procureur de la République de Paris, ndlr) qu'il puisse nous éclairer. J'ai demandé une déclassification totale de tous les documents secret défense."

Dans les notes, dit l'avocat, "on apprend que Kermiche, anonyme sur sa chaîne Telegram, donne des informations, qu'il est sous contrôle judiciaire, qu'il a tenté d'aller deux fois en Syrie, qu'il a été arrêté en Allemagne et que trois fois par semaine, il va à la mosquée de Saint-Étienne-du-Rouvray... Il suffisait de saisir le juge d'instruction, qui le 22 juillet, soit quatre jours avant, aurait incarcéré Adel Kermiche."



Et l'avocat de s'emporter contre la déclaration de la préfecture de police : "On ose dire qu'il n'y avait pas urgence à traiter cette information-là (...) Est-ce que c'est de l'amateurisme ? Est-ce que c'est du "Je m'en foutisme" ? Ce n'est pas sérieux."