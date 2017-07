Le journal de 18h : le Tour de France a débuté sous la pluie

publié le 01/07/2017 à 19:55

Ce samedi 1er juillet, la Grande Boucle a démarré à Düsseldorf, dans l'ouest de l'Allemagne, par une étape de contre-la-montre de 14 kilomètres. Le Britannique Geraint Thomas, coéquipier de Chris Froome au sein de l'équipe Sky, en est sorti vainqueur avec un temps de 16 minutes et 4 secondes. L'Espagnol Alejandro Valverde a subi une très lourde chute à la suite d'une glissade malheureusement redoutée et abandonne déjà le Tour.



Les trombes d'eaux incessantes, couplées aux rafales de vent, ont rendu cette première étape particulièrement périlleuse. Le coureur de la Movistar est venu violemment percuter les grilles de sécurité après une courte glissade, avant de rester au sol pendant plusieurs minutes. Les secours lui ont rapidement mis une minerve autour du cou. Le leader de la Movistar Nairo Quintana perd donc un de ses principaux lieutenants dans la course au titre.

À écouter également dans ce journal

- Deux nouvelles lignes à grande vitesse ont été inaugurées avec un trajet Paris-Bordeaux désormais en 2h04 et Paris-Rennes réduit à 1h 25. Entre la capitale et la Gironde, ce sont les ministres Nicolas Hulot et Élisabeth Borne, qui ont inauguré la nouvelle ligne, tandis que les Rennais ont droit ce soir au président de la République.

- La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a annoncé qu'une collision a impliqué un tanker transportant 38.000 tonnes d'essence et un cargo de 220 mètres de long aux alentours de 3 heures du matin dans le détroit du Pas-de-Calais. L'accident entre les deux navires, situés en zone britannique et battant tous deux pavillons de Hong-Kong, n'a pas fait de blessés



- Une centaine de migrants africains se sont violemment affrontés à coups de bâton, samedi 1er juillet à Calais. Cette nouvelle altercation entre des Érythréens et des Éthiopiens, également armés de pierres, a fait un blessé léger.



- De nombreuses voix et personnalités militent pour l’entrée de Simone Veil au Panthéon. Une pétition a même été lancée sur internet et recueillie plus de 73.000 signatures.



- Des milliers d'opposants se mobilisent dans les Monts du Lyonnais contre un projet autoroutier, la future A-45 entre Lyon et St Etienne. Si le tracé n’est que de 47 kilomètres, mais plus d'une centaine de communes concernées et autant d'exploitations.



À Montpellier, les supporters du MHSC ont rendu un hommage vibrant à Louis Nicollin, le président du club mort ce jeudi à l'âge de 74 ans.