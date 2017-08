publié le 07/08/2017 à 11:53

Quelques instants ont suffi. Le mari se serait éloigné un court laps de temps de sa femme et celle-ci, handicapée et en fauteuil roulant, a glissé dans la Seine. La quinquagénaire est décédée dimanche 6 août.



Aux alentours de 15h30, le couple se promenait en bords de Seine, à Canteleu, près de Rouen. Probablement pour immortaliser quelques moments de cette balade dominicale, le mari, 54 ans, est retourné à sa voiture y chercher son appareil photo, selon ses déclarations faites aux enquêteurs de police.

Mais quand il revient, il est trop tard. Sa femme a glissé dans le cours d'eau et ne sachant pas nager lui-même, il ne lui sera d'aucun secours. Pas plus que les quatre policiers en opération dans les environs qui tenteront également de la sauver.



Si deux agents de la brigade canine se jettent à l'eau et parviennent à ramener la femme handicapée à terre, leur massage cardiaque ne la sauvera pas. Quand les pompiers arrivent sur les lieux du drame, la victime était déjà morte.



Une enquête a été ouverte pour élucider l'accident. Selon le site du quotidien régional Paris Normandie qui a révélé l'affaire, la police ne privilégiait aucune piste, n'excluant ni l'accident, ni le suicide.