Hérault : deux crânes humains découverts dans le Lez

publié le 06/08/2017 à 23:16

C'est une macabre découverte qui a été faite dans un fleuve de l'Hérault, près de Montpellier. Deux crânes humains ont été découverts par un pêcheur puis des plongeurs de la gendarmerie dans le Lez dimanche 6 août. "Un pêcheur a remonté un crâne en fin de matinée et l'a signalé aux gendarmes", a indiqué le groupement de gendarmerie de l'Hérault, confirmant une information du site internet du quotidien Midi Libre.



Dépêchés sur les lieux, à Castelnau-le-Lez, les plongeurs de la gendarmerie ont découvert un second crâne dans le cours d'eau. "On ne peut pas dire grand chose à ce stade, il semblerait (que ce soit) des crânes humains, il faut attendre l'examen de l'institut médico-légal" pour déterminer s'ils appartiennent à des adultes et définir la date du décès, a ajouté la gendarmerie. Des techniciens en investigation criminelle se sont rendus sur place et l'enquête a été confiée pour le moment à la compagnie de gendarmerie de Castelnau-le-Lez. Les empreintes dentaires vont être relevées pour tenter de les identifier, précise le journal.