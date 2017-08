Berlin : deux touristes chinois arrêtés pour des saluts nazis

et AFP

Deux touristes chinois qui ont eu la mauvaise idée de vouloir poser pour la photo en effectuant un salut nazi, geste interdit en Allemagne, ont été arrêtés samedi 5 août à Berlin alors qu'ils se trouvaient devant le palais du Reichstag. "Une enquête sur l'utilisation présumée des symboles d'organisations anticonstitutionnelles a été ouverte contre les deux hommes chinois, âgés de 36 et 49 ans", a détaillé la porte-parole de la police.



Ils ont été interrogés dans un commissariat local et relâchés après avoir versé chacun 500 euros de caution. L'utilisation de symboles d'organisations anticonstitutionnelles, accusation fréquente contre les groupes d'extrême-droite, est passible d'une amende ou d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans.

Les deux touristes sont autorisés à quitter le pays et si une amende est prononcée, l'argent de leurs cautions pourra en partie la couvrir, a détaillé la porte-parole de la police. Le palais du Reichstag a abrité les assemblées de l'empire allemand, la République de Weimar entre les deux guerres mondiales et les représentants de l'Allemagne nazie jusqu'à ce qu'il soit ravagé par un incendie suspect en 1933.

L'incendie du Reichstag, symbole de la propagande nazie

L'incendie du Parlement, dans la nuit du 27 au 28 février 1933, avait permis au chancelier nazi Adolf Hitler, tout juste élu, de supprimer les libertés civiques et d'éliminer son opposition au nom de la lutte anti-communiste. Son ascension a finalement déclenché la Seconde Guerre mondiale, qui a coûté la vie à 20 millions de personnes en Europe selon les estimations, et l'Holocauste, où des millions de personnes, dont six millions de Juifs, ont été massacrées. Le Reichstag avait été rénové après la réunification allemande en 1990 par l'architecte britannique Norman Foster.