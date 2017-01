Roubaix : des lycéens refusent d’aller en cours en l’absence de chauffage

Le directeur et le personnel du lycée Jean Moulin ont apporté leur soutien aux élèves en grèves.

19/01/2017

Depuis plusieurs semaines, le port du manteau était devenu courant dans les salles de classe du lycée Jean Moulin à Roubaix. Le vétuste système de chauffage de cet établissement est en bout de course. Avec l’arrivée de la vague de froid qui s’est abattue sur l’hexagone depuis le début de la semaine, la température oscillait entre 12 et 13 degrés dans certaines salles de classe mercredi 18 janvier.



"Depuis une semaine, on vient au lycée avec nos couvertures, c’est grave quand même", lance une élève du lycée Jean-Moulin dans Nord Éclair. Si l’origine de cette panne de chauffage a été identifiée début janvier, sa réparation nécessite un arrêt de quinze jours du chauffage, ces travaux seront menés durant les congés de février. Mardi 17 janvier, les élèves ont donc refusé d’aller en cours. Ils sont rentrés chez eux avec l’aval du chef d’établissement et ont reçu le soutien d’un personnel.



Ces lycéens ont lancé une opération de blocage du lycée roubaisien pour pousser les autorités à trouver une solution dans des délais plus courts. "Des solutions immédiates vont être apportées ", assure Alain Godon, le directeur l'établissement. Le lycée Jean-Moulin accueille 1010 élèves et étudiants ainsi qu’une centaine d’apprentis.