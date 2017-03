Robert Ménard jugé pour "provocation à la haine"

et AFP

publié le 09/03/2017 à 05:35

Robert Ménard va devoir payer. Le maire de Béziers proche du Front national comparaissait mercredi 8 mars devant le tribunal correctionnel de Paris pour provocation à la haine pour avoir déclaré qu'il y avait trop d'enfants musulmans dans les écoles de sa ville. 1.800 euros d'amende ont donc été requis contre l'élu, sous une peine de 60 jours amende à 30 euros. Une peine de jours amende implique que le condamné voit sa peine transformée en emprisonnement s'il ne s'acquitte pas de la totalité de l'amende. Lors de l'audience, Robert Ménard a affirmé "ne pas comprendre" en quoi ses propos "posaient problème" : "Chaque fois que je m'emploie à décrire la réalité, ce n'est pas pour stigmatiser mais trouver des solutions à des questions difficiles" a-t-il expliqué.



L'élu avait publié sur Twitter en septembre 2016 :" rentrée des classes : la preuve la plus éclatante du Grand remplacement en cours. Il suffit de regarder d'anciennes photos de classe." Quelques jours après son message, il avait également déclaré publiquement : "Dans une classe de centre-ville de chez moi, 91% d'enfants musulmans. Évidemment que c'est un problème". À l'audience, les avocats de six associations antiracistes, parties civiles, ont dénoncé "la lâcheté" du maire de Béziers qui "n'assume pas ses propos" qui "alimentent la peur et le rejet de l'autre", "même si leur sens est pour tous une évidence".