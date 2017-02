publié le 23/02/2017 à 09:58

Il y a eu le fichage des chiens de la ville, l'interdiction de suspendre le linge aux fenêtres et plusieurs projets retoqués par la justice et il y aura bientôt : les tests de dépistage de drogue. Le maire de Béziers, Robert Ménard, est certain d'avoir trouvé la solution pour lutter contre la consommation de cannabis chez les jeunes de sa ville.



L’élu proche du Front national a annoncé sur France Bleu Hérault que, dès le 25 févier prochain, les maisons de quartier fourniront gratuitement et anonymement des tests de détection du cannabis aux parents qui souhaitent savoir si leurs enfants se droguent. "C’est une première en France, on va voir si ça marche", a-t-il indiqué, estimant dans les colonnes du Figaro que "le rôle des parents ne doit pas être minimisé".

La mairie a déboursé 5.000 euros pour acheter quelque 400 tests salivaires, disponibles dans quatre maisons de quartier. Une façon pour le maire de lutter contre la consommation de drogue, alors qu'il est fermement opposé aux salles de shoot et à la légalisation du cannabis. À travers cette campagne de prévention, Robert Ménard souhaite "permettre aux parents de discuter, de dialoguer avec leurs enfants" pour qu'ils puissent se tourner vers "des associations dans le domaine".



Les réactions après cette annonce sont mitigées, certains estimant que c'est aux parents de prendre des mesures et non pas à la mairie. D'autres se demandent comment les parents vont s'y prendre pour tester leurs enfants. Mais surtout une question reste en suspend : que faire si le test se révèle positif ?

TESTS #DROGUE : À partir du 25 février, des tests de détection du cannabis sont distribués gratuitement et anonymement à #Béziers pic.twitter.com/rKV0e1KNIi — Ville de Béziers (@Ville_Beziers) 20 février 2017