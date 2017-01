Robert Ménard reçoit le prix du grand menteur politique 2016

Robert Ménard, le maire de Béziers a été sacré pour ses faux chiffres répétés sur l'immigration. Il succède à Nicolas Sarkozy

Robert Ménard lors d'un meeting de campagne à Nîmes le 2 décembre.

par Valentine De Brye publié le 19/01/2017 à 17:12

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Robert Ménard distingué pour ses mensonges. Le maire de Béziers a reçu le Grand prix du meilleur menteur politique 2016. Et ce prix , il le doit à son incroyable constance dans ces "mensonges" sur l'immigration. Robert Ménard avait en l’occurrence affirmé lors d'un débat contre Alain Juppé que "75% de l'immigration aujourd'hui, vient du Maghreb et de Turquie".



Il avait également soutenu que le regroupement familial représentait 40% de l'immigration ou encore que les cours de turc et d'arabe remplaçaient les cours de Français. De fausses informations dont Robert Ménard fait aujourd'hui les frais. Manuel Valls quant à lui a été sacré premier dauphin pour son retournement de veste au sujet de l'article 49.3. Nicolas Sarkozy a lui remporté à l'unanimité le prix spécial du jury pour l'ensemble de sa carrière.



Florian Philippot et Nicolas Bay, (Front national) quant à eux arrivent à égalité pour le prix du jeune espoir qui récompense le meilleur menteur de moins de 45 ans. Ce prix du meilleur menteur politique a été créé en 2015 par Thomas Guénolé et a pour but d'encourager le public a vérifier la véracité des discours politiques. Le jury présidé par le politologue est composé de huit journalistes. Robert Ménard succède donc à Marine Le Pen qui a remporté le prix en 2015 et à Nicolas Sarkozy en 2014.