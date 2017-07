publié le 05/07/2017 à 12:29

Les aspirants bacheliers sont-ils aussi peu dégourdis que ce qu’on nous laisse souvent à penser ? La réponse est non pour Françoise Cahen, une professeure de lettres au lycée d'Alfortville (Val-de-Marne). Pour prendre le contrepied des traditionnelles perles du bac qui fleurissent chaque année après le passage des épreuves, cette enseignante a embrassé un nouveau sacerdoce en tentant de rassembler sur une plateforme collaborative pour mettre en valeur les traits d’esprit les plus saillants des candidats au baccalauréat.



Pas question rire des maladresses parfois cocasses des aspirants bacheliers : il s’agit ici de compiler "toutes les plus belles phrases entendues à l'oral ou lues à l'écrit" par les examinateurs et les correcteurs du baccalauréat. "On en a assez de ne lire que les plus grosses bêtises écrites par les élèves", explique Françoise Cahen. Elle livre ainsi les critiques assez surprenantes de plusieurs élèves sur les œuvres de littérature française au programme du bac. "Sincèrement ? Je trouve que ce personnage [Cyrano de Bergerac] est nul ! Si on y réfléchit bien, toute sa vie est entravée par un complexe ridicule : son nez !", assène une bachelière mal disposée à l’égard du personnage d’Edmond Rostand : "Comme s'il fallait s'empêcher complètement de vivre pour son nez et prendre ça pour une forme d'héroïsme ! Mais moi je pense que Cyrano a tout raté."

Correcteur, tu en as marre que les perles du bac fassent passer les jeunes pour des bêtas? Participe aux anti-perles https://t.co/zTFYHNvTEj — Françoise Cahen (@FCahen) 4 juillet 2017

D’autres élèves font part de leur identification aux personnages les plus illustres du théâtre classique. "Molière, au XVIIe siècle, m'a aidé à mieux me comprendre, moi jeune d'aujourd'hui", explique un élève de première STI, "Dom Juan, c'est un peu moi! S'il a autant besoin de séduire, cela s'explique sans doute parce que dans le fond, il a des problèmes à régler avec son père." Lors de son oral de Français, un (ou une) élève avance que le vocabulaire est un des marqueurs sociaux dont il est le plus difficile de se départir en s’appuyant sur Marivaux : "comme Arlequin, nous sommes trahis par notre niveau de langage,notre vocabulaire, qui est lié à notre éducation, à l'endroit où on a grandi".