publié le 05/07/2017 à 09:10

C'est la fin du suspense pour les quelque 720.000 candidats au baccalauréat 2017. C'est ce mercredi 5 juillet que les résultats de l'examen sont dévoilés. Attention toutefois, toutes les académies ne publient pas les résultats à la même heure, bien que tous devraient être connus avant la mi-journée.C'est la Réunion et Aix-Marseille qui ont ouvert le bal dès 8 heures du matin, suivi une demi-heure plus tard par l'académie de Lyon.



À 9 heures, huit académies (Clermont-Ferrand, Dijon, Guadeloupe (15h locales), Grenoble, Limoges, Nantes, Poitiers, Rennes et Rouen) ont indiqué à leurs candidats s'ils étaient reçus ou s'ils devaient passer par la case rattrapages.



La plus grande salve de résultats a lieu à 10 heures. Les candidats des filières générales, technologiques et professionnels des académies de Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Bordeaux, Caen, Créteil, Corse, Lille, Martinique, Montpellier, Nancy Metz, Nice, Orléans-Tours, Paris, Reims, Strasbourg, Toulouse et Versailles ont publié les résultats.



Tous les résultats du baccalauréat 2017 sont à retrouver sur notre moteur de recherche dédié.