publié le 12/07/2017 à 07:56

832.654 collégiens ont passé le Diplôme National du Brevet (DNB) cette année, répartis en deux filières (générale ou professionnelle). Les 70.000 examinateurs nécessaires ont rendu les copies : pour obtenir le brevet, il faut atteindre 350 points au total. Des rattrapages sont mis en place les 14 et 15 Juillet.



>> Découvrez les résultats du Brevet 2017 académie par académie sur notre moteur de recherche.

Mercredi 12 Juillet, ce sont les académies de Poitiers (8h), puis de Corse, de Créteil, de Montpellier, Nantes, Paris, Rouen et Versailles (10h) qui dévoileront les résultats, juste avant l'académie de Strasbourg (11h), et celle de Limoges (12h). Dès 14 heures, ce sont les élèves des académies de Dijon, Lille, Nancy-Metz qui pourront chercher leurs résultats, avant ceux de Reims à 11h30, ceux de Lyon et de Guadeloupe à 15h, de Grenoble et de la Réunion à 16 h. À Amiens et Bordeaux, les collégiens attendront jusqu'à 17 heures, et ceux de l'académie d'Orléans-Tour jusqu'à 19 heures. L'académie de Nice n'a pas donné d'horaires précis.



Les premiers résultats du Brevet ont commencé à être révélés mardi 11 juillet, à des heures différentes en fonction des académies. Les élèves ont déjà leur verdict dans les académies de Besançon, Caen, Clermont-Ferrand, Aix-Marseille et en Martinique.

Les résultats sans se déplacer

Les résultats sont affichés dans les collèges directement, mais ils sont également consultable sur Internet. Le numéro de candidat, inscrit sur la convocation est nécessaire. L'heure sera la même que celle annoncée pour l'affichage.



Attention cependant aux serveurs, qui peuvent être ralentis par un trop grand nombre de connexions au même moment. RTL propose aussi aux collégiens un moteur de recherche en ligne pour découvrir directement s'ils sont admis. Il suffit de sélectionner son département, et d'entrer les premières lettres de son nom de famille, ici.