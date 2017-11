Restos du Cœur : "Si on avait plus de bénévoles ce serait bien"

Restos du Coeur : "si on avait plus de bénévoles ce serait bien," déclare Thierry Van Heddeghem

publié le 20/11/2017 à 23:20

"L'équipe sera au complet et sur le pont pour démarrer la distribution demain matin à 9 heures," assure Thierry Van Heddeghem, responsable du centre Lille Saint-Bernard des Restos du cœur. Les centres de l'association ouvrent mardi 21 novembre pour une 33e campagne de distribution. La salle de Lille, située dans une église désacralisée, est prête à accueillir les personnes en grande précarité.



Partout en France, les Restos du Coeur comptent 70.000 bénévoles. Thierry Van Heddeghem cherche activement des personnes supplémentaires pour tenir les 17 prochaines semaines hivernales, afin de servir les personnes qui se rendent au centre. "Si on avait plus de bénévoles ce serait bien. Toutes les bonnes volontés sont accueillies en sachant qu'on souhaite des bonnes volontés qui ne soient pas trop éphémères."

Sur l'organisation du site, le responsable explique qu'il y a deux distributions par semaine, "le mardi matin et le jeudi matin. On est sur le pont à partir de 7 heures pour une distribution qui démarre à 9 heures et qui se termine à 11 heures 30." Thierry Van Heddeghem poursuit : "Dans l'intervalle, il faut réceptionner des marchandises, préparer la distribution, préparer notre salle." Tout est fin prêt au 65, rue Saint Bernard.