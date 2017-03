"Je me suis battu pendant 10 ans pour pouvoir défendre ces gens-là", se défend Jean-Jacques Defaix

et Nicolas Bauby

publié le 10/03/2017 à 13:26

Depuis ce mercredi 8 mars, un procès extraordinaire s’est ouvert au tribunal correctionnel de Rennes. Parmi la quinzaine de prévenus qui comparaissent dans cette affaire, Jean-Jacques Defaix, un retraité de 69 ans qui a hérité du surnom de "Bernard Madoff français". Il est accusé pour une vaste affaire "d'escroquerie en bande organisée, blanchiment et participation à une association de malfaiteurs".



Entre 2007 et 2010, plus de 1.500 petits épargnants auraient été floués dans cette affaire pour un préjudice total de 34 millions d'euros. Cet ancien technicien en aéronautique proposait aux victimes d'investir dans des coopératives destinées à financer des PME. Après avoir tenté de lancer un élevage de volailles puis déposer le bilan face à l’accumulation de dettes, Jean-Jacques Defaix s’était fait connaître en créant l'Association d'aide contre les abus bancaires (AACAB), rappelle Le Figaro.

Des investissements suspects en Chine

C’est dans le cadre de cette structure, agréée par l’État, qu’il se met à collecter des fonds au travers de différentes coopératives pour financer des PME locales. Le Crédit Mutuel de Bretagne a cependant alerté la cellule anti-blanchiment Tracfin à l’occasion d’un virement suspect de 500.000 euros vers la Chine. En tout, près de 11 millions d’euros ont été ainsi investis en Chine dans un village de loisirs appartenant à Jean-Jacques Defaix. Onze millions ont également été investis dans des conditions discutables en France, tandis que les quelque 12 millions restants sont bloqués à la Caisse des Dépôts.

Pour Chantal, une des victimes de ce système frauduleux qui témoigne au micro de RTL, ce sont "quarante ans d’économie" qui se sont ainsi envolés. Elle avait ainsi investi 60.000 euros dans le système de Jean-Jacques Defaix, qu’elle comptait utiliser pour “un projet pour ma retraite” pour un projet de retraite. "Je me suis battu pendant 10 ans pour pouvoir défendre ces gens-là, j’ai obtenu de bons résultats", se défend Jean-Jacques Defaix, qui assure ne pas avoir touché "un centime". "Je me trouve mêlé dans une affaire où j’ai une responsabilité morale, mais je n’ai travaillé qu’avec des sociétés qui ont reçu l'agrément de l’état", réplique-t-il.