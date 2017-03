Anesthésiste de Besançon : le témoignage du mari d'une des victimes

publié le 10/03/2017 à 07:11

Une banale opération qui vire au drame... L'an dernier, Jacques a perdu sa femme après une banale opération dans le Doubs. Âgée de 51 ans, Laurence a dû être opérée en urgence après une fracture due à une chute de ski. Mais son opération ne s'est pas déroulée comme prévu. La femme est décédée après être passée entre les mains de l'anesthésiste très réputé qui est soupçonné d'avoir empoisonné sept patients et causé la mort de deux d'entre eux. Mis en examen, le médecin réfute toute les accusations.



Au micro de RTL, le mari de Laurence témoigne pour la première fois et revient sur ce jour durant lequel sa femme était en train de se faire opérer : "J'ai eu un coup de fil à 18 heures puis j'ai attendu jusqu'à trois heures du matin pour que l'on me dise qu'il n'y avait plus rien à faire, qu'il y avait eu une surdose d'anesthésie". L'homme explique alors qu'il pensait que cela était "une erreur médicale" jusqu'à ce qu'il apprenne "qu'il y avait eu un empoisonnement". Il confie ne pas "encore avoir de réponse", sur les circonstances du drame et dit "vivre un calvaire". Cet anesthésiste est "un meurtrier et un fou, un malade", ajoute-t-il.