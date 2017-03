publié le 10/03/2017 à 09:06

Le récit du procureur de la République de Nantes sur le déroulement des faits qui ont conduit le beau-frère de Pascal Troadec à tuer les quatre membres de la famille était déjà horrifiant. Mais les nouveaux aveux d’Hubert Caouissin révélés ce vendredi 10 mars par Le Parisien, font franchir un nouveau cap dans l'effroi. Après avoir occis à coups de pied de biche les époux Troadec et leurs deux enfants, cet homme de 46 ans aurait confessé son crime à son fils de 8 ans en regagnant son domicile, avant même de prévenir son épouse.



"Tu verras, on va te dire que ton père est un monstre. Mais je vais t'expliquer et te dire la vérité…", a-t-il confié au petit garçon, au matin du 17 février. Le jour suivant, il revient sur le lieu du drame pour nettoyer la maison avec l’aide de sa compagne Lydie, la sœur de Pascal Troadec, dans deux voitures distincts révèle Le Parisien.

Pendant que Hubert Caouissin se démène pour faire disparaître les traces de sang qui maculent la maison des Troadec, sa compagne fait le guet à l’extérieur. Le couple s’est organisé pour l’occasion et communique à l’aide de talkie-walkie, une communication intraçable pour les enquêteurs. Fatigué par ses travaux domestiques, Hubert Caouissin n’aura pas de scrupule, selon son récit, à s’accorder une sieste dans le lit de Sébastien, le fils de la famille Troadec, pendant quatre heures, pour se remettre de sa macabre entreprise.