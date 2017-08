Réforme du travail : bilan mitigé chez les pays qui l'ont déjà faite

publié le 31/08/2017 à 09:54

Le premier ministre Édouard Philipe présente ce jeudi 31 août sa réforme pour flexibiliser le marché du travail. D'autres pays d'Europe ont déjà expérimenté cette voie. C'est le cas de l'Allemagne, il y a quinze ans, avec les fameuses lois Hartz, mais aussi de l'Espagne, au début 2012, et de l'Italie, avec le "job act" de l'ancien premier ministre Matteo Renzi. Qu'ont-ils fait exactement ? La flexibilité, c'est en gros deux choses : des licenciements plus faciles - ou en tout cas moins compliqués - et une organisation du travail dans l'entreprise plus souple, en fonction de l’activité en particulier. Quelquefois en faisant varier le salaire (en Espagne, par exemple). L'objectif, c'est de rassurer le chef d'entreprise : ça lui donne la possibilité d'ajuster ses effectifs. Du coup, on espère qu'il sera plus enclin à embaucher. C'est ça, la philosophie de la flexibilité.



Est-ce qu'on crée de l'emploi avec de la flexibilité ? On butte ici sur un problème classique : c'est très difficile d’isoler un facteur, une causalité. C'est pour cela qu'on entend des choses parfaitement contradictoires sur le sujet, en fonction de l'idéologie de celui qui parle. Commençons par le cas le plus simple, l'Italie. La flexibilité n'a pas produit de résultat significatif. Il y a bien eu des créations d’emplois, mais elles proviennent, semble-t-il, plutôt de la baisse du coût du travail, et non pas du nouveau contrat de travail à droits progressif, plus flexible.

En Espagne, on a eu des résultats spectaculaires en apparence : 500.000 emplois créés cette année et une baisse du taux de chômage impressionnante. Mais est-ce que c'est la réforme, ou bien tout simplement l'effet de balancier de la reprise, après une saignée massive due à la crise de l'immobilier ? C'est très difficile à dire.