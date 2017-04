publié le 17/04/2017 à 08:21

Le Président turc a remporté une courte victoire au référendum sur le renforcement de ses pouvoirs, dimanche 16 avril. 51% de "oui", selon des résultats qui ne sont pas encore complets. Quelques milliers de manifestants qui contestent la victoire du "oui" sont descendus dans les rues d'Istanbul cette nuit. Les opposants au Président Erdogan sont convaincus qu'il y a eu fraude au scrutin.



Dans un discours à la télévision, Recep Tayyip Erdogan a salué "une décision historique du peuple turc" et demande "aux pays étrangers de respecter le résultat du scrutin". Il envisage d'ores et déjà d'organiser un nouveau référendum sur le rétablissement de la peine de la mort. Pour Dorothée Schmid, spécialiste de la Turquie à l'Institut français des Relations internationales interrogée par RTL, la peine de mort est "une question très intéressante" : "Il en parle depuis la tentative de coup d'état raté du mois de juillet 2016. On sait que c'est un espèce de casus belli avec l'Union européenne. Les institutions européennes ont très clairement dit que si la peine de mort était rétablie en Turquie, c'était la fin du processus d'adhésion."

À écouter également dans ce journal

- S'il était élu, François Fillon pourrait-il intégrer dans son gouvernement des membres de Sens Commun, le mouvement issu de la Manif pour tous ? Il répond "Pourquoi pas". Ces derniers jours, le candidat de la droite a particulièrement ciblé le vote catholique. Analyse.

- Des supporters de Bastia sont descendus sur la pelouse de la rencontre Bastia-Lyon, le 16 avril 2017, pour agresser des joueurs de Lyon avant le coup d'envoi du match de Ligue 1. De nouveaux incident à la mi-temps ont écourté le match, et il a fallu que la police intervienne pour que les Lyonnais puissent quitter le stade.



- Pour venir à bout de la grippe aviaire, les éleveurs de canards sont soumis à un nouveau vide sanitaire dans le Sud-Ouest à partir du lundi 17 avril. Cela concerne un millier de communes.



- Être arrêté en état d'ivresse sur la voie publique à Orléans peut coûter cher. La ville vient de remporter une victoire en justice ; elle a à nouveau le droit de facturer aux personnes interpellées ivres les frais de transports jusqu'au commissariat.