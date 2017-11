publié le 29/11/2017 à 12:10

Le chef d'établissement en collège et lycée ainsi que le conseil de maître à l'école primaire auront à nouveau le droit de décider d'un redoublement. Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, avait indiqué en juin son intention d'autoriser à nouveau le redoublement.



Le texte, examiné ce mercredi 29 novembre par une commission spécialisée avant d'être présenté devant le Conseil supérieur de l'éducation (CSE) le 14 décembre, redonne le pouvoir de décision aux équipes enseignantes. Les parents pourront s'opposer au redoublement de leur enfants. Ils auront la possibilité de faire appel.

L'ancienne ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem avait pris un décret en novembre 2014 affirmant son caractère "exceptionnel". Les redoublements n'étaient jusqu'alors décidés qu'à la demande des parents et à la fin d'un cycle.

Un contrat de réussite

Le décret à l'étude fixe un cadre. L'établissement devra proposer un contrat de réussite à l'élève et ses parents dans le but de responsabiliser tout le monde. "Le conseil de classe pourra alerter en cours d'année sur un risque de redoublement, il proposera alors un accompagnement à l'élève (stage, tutorat...)." Le stage peut se faire durant les petites vacances.



Si à la fin de l'année, le conseil de classe constate que le contrat de réussite n'est pas concluant, ou pas respecté, le chef d'établissement pourra alors imposer le redoublement. Enfin, pendant toute l'année de redoublement, le projet de décret prévoira un nouvel accompagnement de l'élève.





Tout cela ne veut pas dire que le décret va déclencher pléthore de redoublements. Dans un premier temps parce que cela a un coût et qu'il faudrait plus de moyens, et dans un second temps, le sujet a toujours divisé sur son efficacité. Le conseil national d'évaluation du système scolaire cite cependant des études qui montrent que le redoublement n'a pas d'effet sur les performances scolaires à long terme.