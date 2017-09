publié le 06/09/2017 à 14:52

La rentrée 2017 s'est faite sous le signe du changement. Comme annoncé par le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, certaines modifications pédagogiques ont été mises en place dès le lundi 4 septembre.



Outre le détricotage de la réforme des rythmes scolaires - instituée sous le mandat précédent - qui permet maintenant aux écoles primaires de choisir entre la semaine de 4 jours ou celle de 4 jours et demi, le ministre a notamment prévu des évaluations pour les classes de CP et de 6e.

Concernant le CP, il s'agit "d'évaluations diagnostiques" que les élèves devraient passer dans les deux semaines à venir. Les connaissances des élèves seront non seulement testées en français, notamment sur la maîtrise de l'alphabet, la compréhension orale et le niveau de vocabulaire, mais aussi en mathématiques.

Des tests de 10 à 20 minutes chacun

Europe 1 a eu accès aux tests détaillés qui seront présentés aux 750.000 élèves de CP. Sans révéler les questions exactes, pour ne pas biaiser l'évaluation, la radio a présenté des exemples d'exercices qui attendent les élèves.



En français, les CP devront par exemple entourer un mot, une lettre ou une syllabe ou encore être capable de différencier des lettres mises à côté. Europe 1 fait état d'un exemple avec le mot "champignon" : dessiné sur une feuilles avec trois cases correspondant à chaque syllabe, les élèves devront cocher celle que le maître ou la maîtresse prononcera. En mathématiques, les élèves s’attelleront à des problèmes illustrés, "sur le nombre de bonbons" de Pierre par exemple, et devront calculer de petites soustractions ou additions.



Au total, le test comprendra onze pages d'évaluation en français, et sept en maths. Mais il ne s'agit pas d'une évaluation conditionnant un passage dans une classe supérieure, le but étant ici d'avoir une idée du niveau de chaque élève. Les enseignants séquenceront l'évaluation en petits tests de 10 à 20 minutes chacun.