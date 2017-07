publié le 04/07/2017 à 08:16

Le Conseil économique, social et environnemental (Cese), qu'Emmanuel Macron souhaite réformer, est la troisième assemblée de la République, mais sa voix reste peu audible et son coût est décrié. C'est une sorte d'ovni institutionnel, créé entre les deux guerres et à l'utilité contesté. Il a longtemps été une sorte de maison de retraite pour personnalités ayant perdu leurs ressources ou leurs fonctions. François Mitterrand avait ainsi nommé Georgette Lemaire, une chanteuse désargentée. C'est une sorte de Pôle Emploi de luxe, installé au Palais d'Iena à Paris.



Sont nommées dans cet hémicycle 233 personnes : des conseillers et des conseillères qui représentent les syndicats, les associations, les ONG. En un mot, la société civile. L'idée est de faire le lien entre le monde politique et la "vraie France" en faisant des rapports qui sont soumis au vote de cette assemblée.