Qu'est-ce que la grossophobie ?

"Grossophobie, stop !" C'est le nom donné à la série d'événements organisés vendredi 15 décembre par la Ville de Paris. L'objectif : lutter contre la grossophobie, forme spécifique de discrimination à l'égard des personnes obèses ou en surpoids.



À l'heure où les marques laissent davantage place aux "grandes tailles" et que le mouvement "body-positive" envahit les réseaux sociaux, de plus en plus de personnes dénoncent la grossophobie qu'elles subissent au quotidien sous forme d'insultes, de harcèlement ou de remarques concernant leur poids.

“Honnêtement, personne n’a envie de se taper un boudin” disait un camarade de fac parmis d’autres, de façon générale. #grossophobie #balancetongrossophobe #temoignage #histoirepersonnelle — Stop_GrossoPhobie (@GrossoPhobie) 10 décembre 2017

“ Salut baleine échouée ! “ ¿¿¿¿¿ me disait un gars de façon sincère et amicale au collège. #grossophobie #balancetongrossophobe #temoignage #histoirepersonnelle — Stop_GrossoPhobie (@GrossoPhobie) 10 décembre 2017

En France, le terme "grossophobie" est apparu pour la première fois en 1995, utilisé par l'actrice Anne Zomberlan dans son livre Coup de gueule contre la grossophobie. Depuis, la mobilisation anti-grossophobie a trouvé sa porte-parole en Gabrielle Deydier.

Gabrielle Deydier, auteure de "On ne naît pas grosse"





À 37 ans, cette femme obèse - 150 kilos pour 1,53 mètre - a publié On ne naît pas grosse en juin 2017. Elle y raconte son expérience et dénonce le traitement réservé aux personnes de forte corpulence : des stéréotypes véhiculés quotidiennement (manque d'hygiène, lenteur, paresse) aux discriminations systémiques.



"Les gros ont 8 fois moins de chance de trouver du travail, ils sont rejetés de l’espace public, discriminés chez le médecin…", explique-t-elle au Parisien. Aujourd'hui, Gabrielle Deydier raconte se sentir libérée. "Je me suis délestée de quelques kilos en écrivant le livre, j’ai sorti tellement de choses de moi !"



Une acceptation de soi encouragée par le mouvement body-positive, dont une des pionnières Jes Baker, est l'invitée d'honneur de la Ville de Paris. Cette blogueuse américaine a publié Things no one tells a fat girl en 2016. Son objectif : que les personnes à forte corpulence puissent retrouver confiance en elles, dans un monde où les standards de beauté laissent peu de place à la diversité.