Pyrénées-Atlantiques : chute mortelle pour un alpiniste

publié le 27/05/2017 à 05:51

Un alpiniste âgé d'une cinquantaine d'années, s'est tué vendredi 26 mai, lors d'une chute dans le Pic du Midi d'Ossau, dans les Pyrénées Atlantiques. Originaire de Gironde, la victime se trouvait dans un groupe d'un dizaine d'alpinistes sur la voie normale du Pic du Midi d'Ossau à 2.884 mètres, une ascension alternant randonnée et escalade.



L'alpiniste aurait alors dévissé sur un névé, un amas de neige durcie, et chuté sur un dénivelé d'une centaine de mètres, selon les informations du Peloton de gendarmerie de haute montagne. Ses compagnons, qui faisaient partie d'une association de montagne, ont alors perdu tout contact visuel et verbal avec lui. Le cinquantenaire est décédé à l'arrivée des secours. "Nous ne sommes pas encore dans des conditions estivales de la montagne mais en période de transition. Il y a la présence de neige dans ces altitudes et au dessus de 2.000 mètres, qui nécessité d'être équipé de piolets, cordes et crampons", a tenu à préciser le Peloton de gendarmerie de haute montagne d'Oloron-Sainte-Marie.