publié le 17/07/2017 à 09:18

C'est un véritable enfer que vivent les locataires d'un immeuble de Champagne-au-Mont-d'Or dans le Rhône.

Ça fait 6 mois qu'ils se battent contre les cafards et les punaises de lit. Le bailleur social ne fait rien, et les habitants sont à bout. Sur les mûrs, au plafond, dans les vêtements et même la nourriture... Ils sont partout.



Des dizaines de cafards et punaises ont infesté l'appartement de Josette. "Là quand j'ai ouvert mon frigo pour prendre du lait, 5 sont tombés, mais vivants hein, raconte cette retraitée âgée de 70 ans. Jamais je n'ai vu ça, je ne dors plus. Je passe ma nuit à courir après, on en a sur nous, on n'en peut plus, c'est un enfer".

Tout l'immeuble est concerné y compris les parties communes. La situation est devenue invivable pour Nathalie, une autre locataire qui ne peut plus dormir chez elle, mais dans sa voiture : "Je vais devenir folle si je dors là. C'est une invasion, personne ne réagit. On ne peut pas vivre comme ça, ce n'est plus tenable, on commence à parler d'y foutre le feu !"

On commence à parler d'y foutre le feu ! Nathalie Partager la citation





À bout de nerfs, les occupants ont lancé une pétition contre le bailleur social. "Il faut qu'il fasse quelque chose !" Mais en cas d'intervention, le bailleur compte facturer les frais aux locataires.