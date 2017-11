Propecia : l'appel des victimes de ce médicament contre la calvitie

publié le 23/11/2017 à 20:00

L’Association d’aide aux victimes du finastéride (Propecia et génériques) a écrit jeudi 23 novembre à la Direction générale de la Santé pour alerter sur les effets secondaires de ce médicament contre la calvitie. Cette lettre, dont 20 Minutes dévoile des extraits, est un appel pour que les risques de dépression et d’idées suicidaires soit mieux alertés.



L'Agence du médicament (ANSM) avait signalé le 26 octobre le lien entre la prise de Procepia et des cas de "dépression et plus rarement d'idées suicidaires", en plus des effets indésirables sur la libido déjà connus. Sylviane Mathieu, à la tête de l’AVFIN, a envoyé, ce courrier à la Direction générale de la Santé afin de demander une meilleure diffusion de l’information sur les effets secondaires du Propecia et une réelle prise en charge des victimes.

"Il me semble que l’ensemble des problèmes en lien avec la molécule ne sont pas suffisamment mis en avant", rapporte 20 Minutes de la lettre écrite par Sylviane Mathieu. De nombreuses victimes ne savent pas vers qui s’orienter afin d’être correctement prises en charge d’un point de vue médical et juridique."

"Tout changement d'humeur doit conduire à une interruption du traitement et à une surveillance", avait souligné l'Agence du médicament dans un communiqué. L'ANSM avait déjà demandé une modification des documents d'information afin d'avertir les professionnels de santé et les patients sur les risques de changements d'humeur, d'idées suicidaires et de dépression.