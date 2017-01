REPLAY - INVITÉ RTL - Le ministre de la Justice fait état de "la béance du travail à faire" pour vaincre l'insalubrité en prison.



05/01/2017

Depuis des informations révélées au mois de décembre sur les conditions plus qu'insalubres de la prison de Fresnes, les rats pullulent toujours à la maison d'arrêt, des aveux-mêmes du ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoas. "Mais malheureusement pas qu'à la prison de Fresnes, reconnaît au passage le ministre, invité de RTL ce jeudi 5 janvier. Nous avons un patrimoine immobilier carcéral qui est plus que centenaire : 70% de nos prisons ont été construites au XVIIIe siècle. Elles sont, pour la plupart d'entre elles, dans un état déplorable", reconnaît-il.



Pour parer à cela, pas de secret : il faut y consacrer, chaque année, plus d'argent. "L'année prochaine, je vais mettre 160 millions dans la rénovation de l'immobilier carcéral, explique Jean-Jacques Urvoas. Jusqu'à présent, on en mettait 50 millions par an". Celui-ci affirme que l'État n'a pas attendu le rappel à l'ordre par le tribunal administratif de Melun, en septembre 2016, pour améliorer les conditions de détention. "Nous faisions comme nous le faisons aux Baumettes (centre pénitentiaire de Marseille, ndlr), nous reconstruisons, nous dératisons, nous prenons des mesures, mais devant la béance du travail à faire, ce sera toujours insuffisant. C'est pour cela qu'il faut construire de nouvelles prisons", argue Jean-Jacques Urvoas.



Le garde des Sceaux annoncera fin janvier la liste des 33 terrains retenus pour construire des maisons d'arrêt. "Être enfermé, c'est une peine. Être Enfermé dans des conditions indignes, ce n'est pas normal. La prison n'est pas une peine, c'est un lieu où l'on exerce la peine", estime-t-il.