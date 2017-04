publié le 28/04/2017 à 22:21

Ce vendredi 28 avril a été rythmé par de nombreuses prises de parole de responsables politiques. C'est Marine Le Pen qui a ouvert le bal avec une vidéo postée sur les réseaux sociaux dans laquelle elle appelle les Insoumis à voter pour elle au second tour. de la présidentielle. "Il n'est pas possible de laisser les manettes de la France à Emmanuel Macron", affirme Marine Le Pen, proposant aux 7 millions d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon de "tourner la page". C'est ensuite le leader de la France insoumise qui est sorti de son silence sur son compte YouTube. S'il a réaffirmé combattre le Front national, et expliqué qu'il irait voter au second tour, il n'a en revanche pas indiqué quel bulletin il glisserait dans l'urne.



La journée s'est achevée par le ralliement, très commenté, de Nicolas Dupont-Aignan à Marine Le Pen. "Nous avons signé un accord de gouvernement avec une évolution de son programme, des éclaircissements et des ajouts. (...) Ce soir, j'annonce officiellement que je soutiendrai Marine Le Pen et ferai campagne avec elle sur un projet de gouvernement élargi", a-t-il déclaré sur France 2. Ces premiers jours de l'entre-deux-tours ont été riches, quelles perspectives peut-on attendre pour les 9 derniers jours de campagne ?



On refait le monde avec :



- Philippe Bailly, conseiller en communication

- Ivan Rioufol, éditorialiste au Figaro

- Alexandre Malafaye, fondateur du think-tank Synopia