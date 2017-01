INVITÉ RTL - Le patron de la Ferme de la Gontière, dans les Hauts-de-France, est parfois obligé de recourir à des intérimaires venant de Pologne.

La Ferme de la Gontière, basée à Comines (Hauts-de-France), est le leader français du champignon frais. Basée à une quinzaine de kilomètres de Lille, l'entreprise, qui en produit chaque année 10.000 tonnes, emploie actuellement 300 personnes, essentiellement des femmes. Elle recherche actuellement 30 CDI, mais ne trouve pas de candidats. Pire : elle est obligée d'employer de la main d'oeuvre étrangère. Une situation ubuesque que déplore son directeur, Didier Motte.



"Ce problème de recrutement se pose depuis plusieurs années", argue-t-il, mettant en avant les "contacts pas simples" avec Pôle emploi. Il avoue que la grande majorité de la main d'oeuvre étrangère à laquelle il a dû faire appel vient de Pologne. Non sans faire remarquer que ses concurrents sur le marché sont... polonais. "Malgré les accords de Schengen, ce ne sont plus des Polonais qui travaillent dans les champignonnières en Pologne, mais ce sont des Ukrainiens et des Biélorusses payés à des tarifs très bas", explique-t-il. "Du coup, les Polonais viennent en France, en Hollande ou en Belgique pour toucher des salaires plus importants", poursuit-il.



Il déplore que les métiers manuels, et notamment les métiers agricoles, soient "dévalorisé en Europe de l'Ouest". Si ces métiers ne sont "pas difficiles", ils sont "fatigants parce qu'on est aujourd'hui obligé de faire des heures supplémentaires faute de personnel suffisant", se désole Didier Motte. La situation de la Ferme de la Gontière pourrait d'améliorer après cet appel sur RTL, quelques jours après celui lancé dans La Voix du Nord.